"Siamo stanchi delle continue aggressioni. Serve un presidio di sicurezza fisso. La questione si risolva una volta per tutte"

Ennesimo episodio di violenza su un operatore sanitario, ormai mensilmente dobbiamo affrontare questa situazione, di una gravità insostenibile. Un pugno in faccia a un infermiere perché il giovane paziente, in stato di evidente alterazione psicofisica dovuto all’utilizzo di stupefacenti, non poteva attendere oltre. Evidentemente la pazienza non è più virtù degli utenti che approdano ai vari pronto soccorso della città e provincia. È possibile che questi atti di violenza siano per lo più compiuti da persone in stato di ebbrezza o dopo uso di stupefacenti, e non si possa fare nulla per difendere il personale sanitario da questi esagitati?" È la domanda posta da Natascia Cersosimo (foto), segretaria provinciale del Nursind, sindacato degli infermieri. "Sì, si potrebbe – la sua riposta –. Con la presenza fissa di forze di polizia, che in caso di persone potenzialmente pericolose ( e i suddetti casi lo sono) possano prevenire e intervenire con le dovute procedure del caso. Siamo stanchi di apprendere continuamente di queste aggressioni senza che vi sia una reazione concreta e risolutiva da parte dell’azienda – incalza Cersosimo –. Lo mettiamo questo posto di polizia h24? O tra un mese dobbiamo commentare l’ennesimo caso? Sul tavolo delle proposte anche l’assistente di sala, una figura adibita alla gestione dell’attesa da parte degli utenti, che si informi sull’avanzamento dell’accesso del paziente, condividendo con lui l’eventuale attesa di esami di laboratorio o di esami diagnostici. È il caso di risolvere la questione una volta per tutte".