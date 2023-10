"Siamo stati sempre a difesa del pronto soccorso a Casalgrande: No allo striscione sul Municipio"

"La posizione del Movimento 5 Stelle sulla gestione della sanità regionale è ormai risaputa. Anche a livello locale il nostro impegno sulla questione del pronto soccorso del Magati non ha mai dato adito ad alcun fraintendimento". E’ la risposta del consigliere comunale di Casalgrande Giorgio Bottazzi del M5S dopo le critiche di Michele Brina (segretario della lista di maggioranza Noi per Casalgrande) seguite al voto contrario dei pentastellati allo striscione per la riapertura h24 del pronto soccorso. "La mozione presentata dalla maggioranza – dice Bottazzi – era ampiamente condivisibile e abbiamo seriamente valutato la possibilità di sottoscriverla: ciò che ci ha lasciato perplessi è lo strumento dello striscione appeso alla casa municipale. Il municipio è una sede istituzionale e deve restare neutrale: non può essere strumentalizzata per fini di parte anche se condividiamo pienamente tali fini". Per Bottazzi l’atteggiamento della maggioranza "ci ha lasciati profondamente amareggiati: ha scelto di buttare alle ortiche quasi due anni di lavoro condiviso preferendo perdere il nostro voto in consiglio piuttosto che arrivare ad un documento condiviso".

m. b.