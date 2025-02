"Siamo tutti ancora terrorizzati"

"Dopo quello che ha commesso siamo terrorizzati, perfino con la paura di uscire di casa perché quello che è successo potrebbe ripetersi ancora…". Sono le parole di uno dei quattro giovani che erano nella Lancia Ypsilon che domenica notte è stata inseguita e più volte speronata, fino a schiantarsi contro un cancello in via don Tosi, a Fazzano di Correggio. Nel mirino di un 22enne, abitante a Rio Saliceto, c’era l’ex fidanzata, in quel momento in compagnia del suo attuale ragazzo, oltre che di una cugina e un amico. E ieri, al termine di una prima serie di indagini, il presunto aggressore è stato arrestato. Gravi le prime ipotesi d’accusa, tra cui il tentato omicidio, a cui si aggiunge l’omissione di soccorso legato a un secondo incidente accaduto poco dopo quell’inseguimento con speronamento, con il conducente che si è allontanato, proprio mentre tornava verso casa.

L’avvocato difensore, Luca Lugari, attende ora di leggere il provvedimento del giudice prima di affrontare l’udienza di convalida in tribunale. Domenica notte il 22enne, forse per gelosia, a bordo di un furgone ha inseguito e speronato l’auto. Dopo lo schianto è sceso dal mezzo e ha aggredito l’ex fidanzata. "Lei – racconta la cugina – è riuscita a non farsi prendere. Così lui ha puntato al fidanzato, colpito più volte con un martello alla gamba, tanto da provocargli fratture scomposte che hanno necessitato di un intervento chirurgico in ospedale. Quel ragazzo aveva le mani piene di attrezzi per colpire. Per fortuna non se l’è presa con me: ero bloccata nell’abitacolo, sul sedile anteriore del passeggero, con la portiera bloccata contro la siepe. Non avrei avuto possibilità di fuga". I testimoni hanno visto il furgone fare retromarcia e allontanarsi. Poche ore dopo il 22enne si è presentato spontaneamente in caserma, poi sottoposto a una perquisizione domiciliare (alla ricerca degli attrezzi che avrebbe maneggiato durante l’aggressione, tra cui un coltello e un martello) e identificato. "Le forze dell’ordine ci hanno detto di avere pazienza – ha dichiarato uno dei ragazzi coinvolti nella vicenda – perché quello che è successo potrebbe ripetersi". Ma ieri è scattato il provvedimento che ha portato all’arresto del giovane.

Antonio Lecci