"Siamo tutti in pericolo" chiude la stagione di prosa del teatro Herberia di Rubiera

Stasera alle 20 al teatro Herberia a Rubiera si conclude la stagione di prosa con l’anteprima di "Siamo tutti in pericolo" con Claudia Caldarano e Sandro Pivotti, spettacolo finalista Forever Young 2024, nuova produzione La Corte Ospitale insieme a mo-wan teatro.

Claudia e Sandro sono amici da vent’anni. Sanno tutto l’una dell’altro e sono molto diversi. Vivono entrambi schiacciati da un’asfissiante sensazione di pericolo, ma non sono d’accordo nemmeno sulle ragioni di questa paura. Il mondo fuori è inaffrontabile, una mitragliata di complessità e tragedie: conflitti internazionali, disastri ambientali, alienazione, distanziamento, consumismo, ipersviluppo tecnologico, mutazioni genetiche e dolori cervicali. Loro non sanno da che parte girarsi, gravati da un peso che non riescono a maneggiare: si sentono irrilevanti, immobili, più morti che vivi, senza nessuna possibilità di incidere sulla realtà che li circonda.

Sul palco sono protetti e ingabbiati da una trincea di libri e la scena diventa una raccolta di cortocircuiti, nel tragicomico tentativo di far coesistere la loro vita intima e le risposte contenute in quei libri.

E al teatro di Cadelbosco Sopra, stasera alle 21, va in scena "Harvey", spettacolo tratto dalla commedia di Mary Chase, per la regia di Gabriele Bono.

Un progetto de "Il Giardino del Baobab" e interpretato dalla Compagnia della Pipa, con Camilla Mattioli, Franco Bonilauri, Luca Zanni, Matteo Salardi, Susanna Torelli.

Ingresso gratuito con un contributo libero per supportare i progetti di Indomiti.

Informazioni e prenotazioni: tel. 339-1531922.