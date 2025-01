‘Siamo Universo’ con 16 opere della pittrice Sara Bonacini

Opere che esplorano il dialogo tra arte e spiritualità, rammentandoci che facciamo parte in maniera osmotica e interdipendente gli uni dagli altri dello spazio cosmico. Questo e altre evocazioni è possibile trovare nella mostra personale di Barbara Bonacini, pittrice e arteterapeuta, tornata a Reggio con ‘Siamo Universo’, al bistrot Macramè fino al 7 febbraio, comprendente una selezione di 16 opere di varie dimensioni, realizzate con la tecnica dell’acrilico su diversi tipi di supporti, fra cui tela, legno e cartapesta.

Il significato profondo della mostra viene veicolato ed esplicitato attraverso simboli e disegni che interrogano il nostro legame con l’infinito. Le opere aprono finestre sulle nostre dimensioni interiori, ponendo in luce le nostre connessioni a vari livelli con l’universo, di cui facciamo parte. Ognuno di noi, esseri viventi, è una parte del tutto di cui si nutre e che a sua volta contribuisce a popolare e nutrire.

Visitatrici e visitatori riconosceranno colori e simboli archetipici, di cui si avvale l’artista per comporre la sua visione unitaria di uno spazio universale in cui ogni essere umano riveste un ruolo importante e insostituibile. Una fusione in cui a livello ideale si crea un equilibrio armonico fra i viventi. I lavori esposti entrano in connessione con chi guarda richiamando in lui emozioni particolari e universali.

Lara Maria Ferrari