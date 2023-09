"Siate il meglio di voi". Il ritorno tra i banchi tra sorrisi e nuove ansie

"Siate il meglio di qualunque cosa siate" È con le parole di Marthin Luther King, cariche di coraggio, speranza e libertà, che il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha scelto di inaugurare l’anno scolastico 20232024. Lo ha fatto rendendo omaggio insieme alla sua vice Elena Carletti agli studenti dell’istituto professionale ‘Filippo Re’, ma il suo pensiero si è rivolto a tutti e 22.635 gli adolescenti che sono tornati nelle scuole superiori in provincia di Reggio. Considerati anche i 400 iscritti alle serali sono comunque 275 in meno dell’anno precedente, a conferma del trend calante iniziato già nel 2022.

Sono invece aumentate di 6 unità le classi, ora 1.017 totali divise in 21 scuole superiori (12 delle quali nel capoluogo) collocate in ben 64 edifici, per una superficie totale di 198.700 metri quadrati. Il sindaco Luca Vecchi e l’assessora all’educazione Raffaella Curioni hanno invece fatto visita prima alla scuola media ‘Antonio Fontanesi’ di via Kennedy e poi alle elementari ‘Giovanni Pascoli’ di viale Isonzo: in città sono tornati in classe 12.586 studenti tra i 6 e i 14 anni, spartiti tra 12 istituti comprensivi composti da 41 scuole primarie e 13 secondarie di primo grado. Sono insomma decine di migliaia i giovani che hanno intrapreso ieri un nuovo anno scolastico: per loro è un ritorno alla normalità ma anche l’inizio di una nuova avventura, con l’inevitabile carico di difficoltà e gioie, paure e speranze. Lo sanno bene i professori, i genitori, il personale e chiunque li abbia accompagnati: per i ragazzi ieri è stata una giornata indimenticabile. La prima ora è stata perlopiù riservata alle matricole, accolte nei cortili dagli insegnanti che, come guide turistiche, le hanno raggruppate e hanno completato il primo appello, per poi scortarle nelle rispettive aule. Poi tutti gli altri, già noti, sorridenti e spavaldi.

Tutto è andato bene anche al liceo Moro, dove i ritardi nell’apertura del ponte di via XX settembre – ma i lavori sono agli sgoccioli e la strada potrebbe riattivarsi già lunedì – facevano temere ingorghi. Molti piuttosto sono arrivati in anticipo e si sono fermati nei bar di largo Gerra o nel cortile della scuola, dove si poteva cogliere ad esempio il bel sorriso di Sebastian Stellato: "Sono un po’ stanco – diceva -, perché ho lavorato tutta l’estate in una gelateria e ho anche gli allenamenti di basket, ma sono contento di tornare". Greta Covili è arrivata invece più di fretta, un po’ agitata anche: "Sono in ansia per la maturità? Non ci voglio pensare!". Un abbraccio agli amici e via in classe, che la prima campanella stava già suonando: l’avventura è ufficialmente iniziata.

Tommaso Vezzani