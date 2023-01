Sicam, nuova udienza: spettro del fallimento

Il tribunale di Reggio ha fissato per il 31 gennaio l’udienza per la comparizione di azienda, creditori e pubblico ministero per procedere con l’iter sulla ’crisi’ della società Sicam di Correggio, nell’ambito della richiesta di concordato preventivo, che però potrebbe sfociare nello stato di fallimento. I giudici Francesco Parisoli, Simona Boiardi e Niccolò Stanzani Maserati hanno fissato l’udienza dopo che alla scadenza del 9 dicembre la società ricorrente non ha depositato il piano industriale e gli altri atti richiesti. La scadenza di 120 giorni era stata prorogata. Ma neppure il periodo ulteriore ha portato al deposito degli atti richiesti.

Il tribunale ha inoltre ritenuto "prive di fondamento" le considerazioni trasmesse dalla società Sicam al commissario giudiziale sulla pretesa perdurante vigenza del termine, in particolare dove si afferma che nel relativo computo non dovrebbe essere calcolato "il periodo di sospensione corrispondente alla durata del sub-procedimento dalla sua apertura fino alla notifica del decreto di chiusura". L’iter per il via libera al concordato preventivo, richiesto il 12 maggio 2022, aveva rischiato di fermarsi poco dopo, quando una società di consulenza incaricata dalla stessa Sicam aveva segnalato "rilevanti anomalie e criticità contabili" sulla redazione dei bilanci degli ultimi esercizi, in particolare la compravendita di un ramo d’azienda con un’altra società. Il report, subito segnalato a commissario giudiziale e tribunale, evidenziava "rettifiche patrimoniali" (svalutazione di attivi fissi, di crediti commerciali e di rimanenze di magazzino) tali da rendere "non attendibile" il valore del patrimonio netto. I giudici hanno ritenuto corretto il comportamento della società, che aveva subito segnalato le anomalie contabili. E in vista dell’acquisizione degli elementi necessari per elaborare una proposta concordataria da sottoporre a tribunale e creditori, era stato deciso di non revocare l’iter giudiziario. Del destino della società si parlerà dunque in tribunale a fine mese. Lo scorso giugno alla Sicam si era avuta una protesta sindacale con mobilitazione di circa 150 lavoratori per un mancato anticipo salariale del contratto di solidarietà.

Antonio Lecci