Sicam, ok al concordato preventivo

Grazie alla documentazione aggiuntiva, il tribunale di Bologna ha accolto la richiesta di ammissione al concordato preventivo per la Sicam di Correggio e per le altre società del gruppo, tra cui la Werther International di Reggio. Alle società sono stati concessi due mesi per poter elaborare e presentare il piano di rilancio aziendale, oltre a quello di risanamento. L’autorità giudiziaria, dopo un primo rinvio avvenuto nei giorni scorsi, ora ha accolto positivamente i chiarimenti richiesti nella precedente udienza, in particolare sull’avvio di un piano di risanamento che dovrà servire a superare le criticità finanziarie emerse nei mesi scorsi.

I commissari giudiziali nominati dal tribunale sono Chiara Mazzetti, Roberto Cassani e Danilo Galletti. Ora c’è tempo fino a metà maggio per poter presentare il piano di rilancio e i progetti legati agli impegni nei confronti dei creditori. Gli stessi che nelle settimane scorse sono stati convocati in tribunale a Reggio per presentare le richieste relative ai crediti vantati verso la Sicam e le altre aziende del gruppo. Una vicenda che vede impegnati anche sindacati e forze politiche, per la salvaguardia dei posti di lavoro.