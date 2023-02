Sicam, respinto il concordato preventivo dal tribunale di Bologna

Il tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo che era stata presentata, in modo congiunto come unico gruppo, per la società Sicam di Correggio e per le consociate Werther di Reggio, Apac e Italgarage Equipments, che rientrano nella finanziaria tedesca Leviticus. Tra le motivazioni del no alla richiesta avanzata al tribunale di Bologna, risulta esserci la mancata registrazione della conclusione delle procedure concordatarie che erano state avviate a Reggio. Inizialmente, infatti, le due società reggiane Sicam e Werther avevano presentato la domanda di concordato in modo separato. Nei giorni scorsi è arrivata la decisione da Bologna, che a questo punto ritarda la procedura, comunque la vicenda possa concludersi. Il rigetto della domanda da parte del tribunale di Bologna, infatti, non ferma la procedura, che può proseguire in caso di inoltro di una nuova richiesta di concordato, con le eventuali integrazioni che verrebbero richieste dall’autorità giudiziaria. In ballo ci sono ancora circa 120 posti di lavoro suddivisi tra le sedi di Correggio (56 addetti) e di Reggio (65 addetti). Al concordato preventivo è legato il futuro delle aziende e dei posti di lavoro, che altrimenti andrebbero incontro alle procedure di fallimento. A giocare a favore di Sicam vi è anche la correttezza dimostrata dai vertici aziendali nel segnalare tempestivamente alcune presunte irregolarità di bilancio, riferite alla gestione precedente, emerse durante una accurata analisi contabile. I sindacati stanno seguendo la vicenda fin dall’inizio dei primi segnali di crisi. Nelle scorse settimane, inoltre, le parti creditrici erano state convocate in tribunale a Reggio per la presentazione delle loro richieste economiche.