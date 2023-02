Sicam, spiragli di ottimismo per il concordato preventivo

Restano spiragli di ottimismo per l’accesso al concordato preventivo per la società Sicam di Correggio, così come per la Werther di Reggio e le altre consociate del gruppo (Italgarage e Apac) che fanno capo alla finanziaria tedesca Leviticus Industries, legate al fondo Stargate Capital. Ieri pomeriggio in tribunale a Reggio si è arrivati anche con lo spettro di un no al concordato preventivo, che avrebbe lasciato spazio all’ipotesi del fallimento, con prevedibili contraccolpi negativi su posti di lavoro (56 alla Simac e 65 alla Werther).

Ma la presentazione di una nuova richiesta di accesso al concordato preventivo, presentata nei giorni scorsi al tribunale di Bologna per tutte le società del gruppo, lascia possibilità di evitare l’ipotesi peggiore. Almeno per ora. Dunque, in attesa di conoscere le decisioni del tribunale felsineo, si ferma anche la procedura reggiana. Pur se alcune delle parti creditrici, attraverso i loro legali e consulenti, all’udienza di ieri hanno presentato in tribunale a Reggio le loro richieste economiche, vantate nei confronti di Sicam Correggio.

A giocare a favore di Sicam vi è anche la correttezza dimostrata dai vertici aziendali nel segnalare tempestivamente alcune presunte irregolarità di bilancio, riferite alla gestione precedente, emerse durante una accurata analisi contabile.