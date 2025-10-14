"Sicam-Werther, i clienti crescono"

L’assessore regionale Giovanni Paglia, accompagnato dal sindaco Fabio Testi, hanno fatto visita ieri allo stabilimento di Correggio della Sicam e Werther International, accolto dall’imprenditore Marco Gibertoni e dai suoi collaboratori Primo Gonzaga e Marco Piccinini. Una visita che è stata l’occasione per allargare l’incontro a tutti gli attori istituzionali che hanno contribuito al salvataggio delle due aziende e che ora collaborano al loro rilancio. Marco Gibertoni, il nuovo titolare, ha sottolineato l’importanza di fare gioco di squadra e per questo motivo ha ringraziato le autorità, le parti sociali, Confindustria, i sindacati, i rappresentanti degli istituti di credito e tutti coloro che stanno affiancando le nuove aziende nel programma di sviluppo. Gibertoni ha ricordato anche la storia di famiglia con suo padre (ex dipendente alle Reggiane) che fonda la prima carpenteria nel 1959 e il fratello (ora scomparso) che ha continuato l’attività del padre. "Le due aziende, nonostante tre anni difficilissimi di procedura concorsuale – ha spiegato Primo Gonzaga, che ha affiancato Gibertoni nel percorso di acquisizione – hanno ancora un parco clienti solido ed esportano il 90% del loro fatturato. Nei primi mesi di lavoro abbiamo incontrato numerosi clienti, soprattutto esteri, che con i loro ordini ci hanno testimoniato il radicamento in tutti i principali mercati europei dei due marchi di Correggio che da quasi 50 anni forniscono prodotti di alta qualità". È poi seguita una visita nell’azienda.

Antonio Lecci