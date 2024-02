Siccità e alluvioni, stasera il convegno del Comitato pro diga

Invaso sull’Enza, si terrà stasera un convegno conoscitivo dal titolo "Siccità ed alluvioni - Due facce della stessa medaglia", organizzato dal Comitato per la "Diga di Vetto da 100 milioni di mc" per fornire elementi di conoscenza a tutti i cittadini e agricoltori interessati. L’incontro si terrà dalle ore 20,30 nella Sala della Rocca di Montecchio; interverranno il professor Stefano Orlandini, ordinario di Costruzioni idrauliche dell’Università di Modena e Reggio, e l’Ingegner Sergio Bandieri, che ha lavorato in opere idrauliche per numerose importanti società e che negli anni ’80 fu condirettore del "Progetto Marcello" di diga (interrotto 16 agosto 1989). L’incontro pubblico, moderato dalla giornalista Francesca Chilloni del Resto del Carlino, prenderà le messo dalla chiusura dei termini della gara d’appalto indetta dalla Bonifica dell’Emilia Centrale per la stesura del "Documento di fattibilità delle alternative progettuali" (DocFap).

Si tratta del primo ineludibile passaggio per arrivare alla stesura del progetto vero e proprio di un invaso a scopi plurimi in ambito montano. Prevede altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val D’Enza nelle province di Reggio e Parma: ed è questo documento che determinerà la dimensione dell’invaso. I pro-Diga temono che le numerose richieste contenute nel Capitolato Tecnico siano state concepite non tanto per sfruttare quanto già offre il territorio in termini di possibilità di approvvigionamento idrico immediato e/o complementare, ma per rendere la diga superflua.