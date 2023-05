Siccità, l’Autorità di bacino del Po chiede interventi strutturali

In vista dei provvedimenti governativi che porteranno alla conversione in legge del decreto Siccità, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con le altre autorità distrettuali, è stata ascoltata in Senato, a Roma. Il segretario Alessandro Bratti ha ribadito "la necessità di una strategia che possa incidere concretamente sulla reale capacità di adattamento e che non può prescindere dal sommare quelle azioni virtuose in grado di migliorare la resilienza nel distretto del Grande Fiume: opere mirate, anche infrastrutturali, ma anche cambio di paradigma nella filiera della gestione nel momento di scarsa disponibilità della risorsa idrica da parte degli enti competenti con incentivazione e sostegno al settore agricolo nell’adozione di sistemi di irrigazione di precisione più sostenibili, con colture meno idroesigenti".

Ogni anno nel distretto del Po vengono prelevati mediamente 20 miliardi di metri cubi d’acqua, di cui quasi l’80% per usi irrigui. Gran parte dei volumi d’acqua prelevati provengono da fonti superficiali, ma un contributo importante è fornito dagli acquiferi sotterranei, soprattutto per soddisfare gli usi civili ed industriali. Il fabbisogno complessivo risulta essere sostenibile in condizioni di normalità, ma i periodi di siccità, sempre più frequenti e duraturi, hanno fatto emergere importanti problemi di scarsità, soprattutto nel settore irriguo".