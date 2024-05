Sick-teens, il nuovo singolo ’Graffi’ che racconta l’amore sbagliato

Esce oggi in tutti i digital store ‘Graffi’, nuovo singolo dei SickTeens, band di giovanissimi reggiani che si è fatta conoscere al grande pubblico sul palcoscenico di X-Factor. Alex (Alessandro Ruzza) 20 anni, frontman, Gonza (Francesco Gonzaga) 19, chitarrista, e Rick (Riccardo Bertani) 20, batterista, sono pronti per un nuovo capitolo discografico e lo raccontano qui.

A che punto siete del vostro percorso artistico ?

"Siamo tre ragazzi che hanno da poco iniziato il loro percorso musicale nel mondo dei grandi. La musica per noi è come un genitore, ti accompagna e ti aiuta a maturare cose diverse nella vita. Usciti da X-Factor ci siamo chiusi in studio per tutti i mesi successivi e siamo entusiasti di poter sancire questa nuova era dei SickTeens".

Che cosa racconta ‘Graffi’?

"Portiamo dopo tanto tempo il nostro sound. Non ci piace in realtà etichettare i brani con un genere, possiamo definirlo un mix di pop, nu metal, rock e musica elettronica. È un brano molto intimo che cerca di esprimere sofferenza ma con grinta ed energia. Racconta di un’intensa nostalgia per una relazione passata, con il protagonista che riflette sui segni emotivi e fisici lasciati dal proprio vissuto con questa persona. Esprime il dolore di non essere riusciti a mantenere la relazione e la difficoltà che si ha nel dimenticare e perdonarsi".

Come guardate al talent-show a distanza di mesi?

"X-Factor è stata l’esperienza che ci ha unito di più, tre amici che pensavano a divertirsi e basta. Ora siamo più consapevoli di quanto quello che stiamo facendo sia importante per molte persone. Il futuro è ancora da scrivere, possiamo esprimerci come meglio ci aggrada".

Lara Maria Ferrari