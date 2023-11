SickTeens con l’X Factor. Ora il terzo Live Show

I SickTeens hanno superato, vincendole, le paure nell’interpretare una canzone ostica come ‘Voices’, che Morgan aveva scelto per loro, e si conquistano l’accesso al terzo Live Show di X Factor Italia, che vedremo giovedì in diretta su Sky Uno.

Un bel dieci e lode per la band di giovanissimi reggiani, che hanno accolto la sfida e sprezzanti del pericolo si sono portati a casa un risultato non scontato, davanti al loro giudice e maestro Morgan e a Dargen, Ambra e Fedez, ammirati dalla crescita musicale dei ragazzi. ‘Voices’ di Russ Ballard, travolgente brano rock-pop anni Ottanta, ossessivo nell’uso delle tastiere a sottolineare un testo espressione di grande inquietudine interiore, segna per i tre reggiani la conquista di questo secondo, insidiosissimo Live della 17ª edizione del programma, mentre Morgan beato guarda i progressi dei suoi ragazzi. Ma non è stato un sentiero di rose, il cammino del DayTime che li ha portato sin qui. Qualche contrasto con Morgan, che vuole sempre vedere il massimo dell’impegno e per questo pungola Alex, Rick e Gonza con richieste al limite delle loro corde. L’assegnazione del brano era un rischio, come rimarcato da Dargen: "Finora abbiamo visto i ‘teens’, mentre ho l’impressione che adesso si ponga l’accento giustamente sulla parte ‘Sick’ del vostro nome. Dietro la vostra immagine fresca io colgo una grandissima profondità". Morgan cerca come uno speleologo ogni vibrazione della voce di Alex e i talenti nascosti di Rick e Gonza. "Non ci avete deluso nemmeno stavolta e non lo faremo neanche noi, non si molla niente", scrivono fiduciosi i SickTeens nelle stories. Adesso pronti per il terzo Live.