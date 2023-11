Sickteens fuori da X Factor. Ma è stato un addio al bacio

I SickTeens fuori da X Factor 2023. La band reggiana deve rinunciare al sogno di mettere le mani sulla vittoria del talent show musicale più famoso d’Italia, e il modo in cui è avvenuta l’eliminazione ancora offende, a distanza di parecchie ore. Ma non basta. Perché Alex, frontman del gruppo, si è fatto ricordare anche per un bacio ad Ambra Angiolini che l’avrebbe colta molto di sorpresa, facendola reagire fra il tenero e lo shockato. E’ successo tutto nella puntata andata in onda in diretta giovedì su Sky Uno, nel corso del quarto delicatissimo Live, non a caso strutturato in modo da mettere seriamente alla prova gli aspiranti al titolo. Una trasmissione ad alto tasso polemico, in cui si è assistito alla Giostra, medley che ha visto impegnati i concorrenti a portare sul palcoscenico le canzoni più rappresentative del loro percorso. Poi una seconda manche a tema ‘canzoni da cantare in macchina’. Puntata difficile e complicata dalla maretta insorta fra i quattro giudici. Prima dei SickTeens, è stato Selmi a dover abbandonare la gara.

Poi ci si è messa l’ospite Annalisa, che ha ricordato a tutti le parole poco lusinghiere di Morgan nei suoi confronti: "Bellissima non ha senso. E’ una canzone priva di armonia".

Dargen D’Amico lo ha bacchettato duramente, ma durante la prova di una cantante, Maria Tomba, privandola quindi della necessaria attenzione dei giudici. Il clima era già su di giri, se non fosse che Morgan ci ha messo il carico da dieci battibeccando con Fedez, a suo dire depresso. Ed eccoci ad Alex, che ha baciato Ambra all’improvviso, sorprendendo giudici e pubblico: "Mi ha baciata, senza chiedermelo", ha esclamato la giudice. - Ma vabbè, sono tua zia quindi si può fare". Il bacio, che dalle telecamere sembrava atterrato sulla guancia, è arrivato nel bel mezzo della performance dei Sickteens, impegnati a cantare ‘Careless memories’ dei Duran Duran. Il gruppo reggiano è uscito dal programma, secondo eliminato della serata, e la cosa che fa più male è stato il colpo di grazia di Morgan, il giudice della squadra di cui facevano parte, che al verdetto, chiamato a esprimersi se lasciare in gara Settembre o la band reggiana, ha nominato proprio i SickTeens. Loro l’hanno presa da signori: "E’ stato un onore".