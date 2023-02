Sicrea, arriva il via libera Sì al concordato preventivo

Arriva il via libera al concordato preventivo per la società Sicrea Spa in liquidazione, con sede a Reggio.

Un via libera giunto dalla sezione fallimentare del tribunale di Reggio, per la procedura che era stata richiesta nel luglio del 2021 attraverso il liquidatore Alfredo Medici e che aveva ottenuto il voto favorevole dei creditori chirografari, gli stessi che costituiscono il 56 per cento dei crediti ammessi al voto.

Contrari invece i creditori che rappresentano il 15 per cento dei debiti di Sicrea, mentre la rappresentanza del 28% dei crediti non ha votato.

Nel novembre del 2021 il tribunale reggiano aveva concesso il via libera alla proposta di concordato, convocando poi l’assemblea dei creditori.

I numeri emersi in quell’occasione riguardavano un passivo di 43 milioni di euro, con la previsione di rimborso per i creditori chirografari per l’11,5% entro il 2026, ma con un rimborso quasi immediato e completo per i creditori privilegiati.

Il piano prevedeva pure il ricollocamento di 230 lavoratori su un totale di 250 persone.

Dunque, la massima attenzione verso la tutela dell’occupazione.

Sicrea, nata nel 2012, era stata vista come una realtà di grandi prospettive, anche per il ruolo avuto nella scelta di rilevare parte delle attività e dei lavoratori della Cooperativa Muratori Reggiolo, che l’anno prima si era ritrovata in una situazione finanziaria difficile, oltre che di Orion e di altre società cooperative del settore delle costruzioni, come Ccc, Tecton, Coopsette, che si erano ritrovate in crisi, soprattutto a causa dei problemi del comparto edile.

La proposta formulata da Sicrea si era basata su un piano di concordato "misto", con continuità dell’attività con affitto del ramo d’azienda, la sua successiva cessione e liquidazione delle attività non strategiche, in periodo di quattro anni e mezzo dal concordato.

Per il pagamento dei creditori si è puntato dall’inizio sugli incassi di crediti verso clienti, la cessione del ramo d’azienda fino alla vendita di alcuni immobili.

La nascita di Sicrea Group era seguita all’evidente crisi di importanti cooperative, che a lungo erano stati veri "colossi" dell’edilizia, ben radicati sul territorio locale ma con importanti commesse in tutt’Italia.

Basti pensare a Coopsette di Castelnovo Sotto o alla Cmr di Reggiolo, in cui molte famiglie della zona avevano riposto piena fiducia attraverso il sistema del prestito sociale.

Antonio Lecci