Sicurezza alimentare. Diffidato il legale di un bed and breakfast

Diffidato dal Nas il legale rappresentante di un bed and breakfast in zona ceramiche. Nell’ambito di una campagna di controlli sui bed and breakfast, disposta su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente effettuato ispezioni igienico-sanitarie in 28 strutture ricettive.

Nella nostra provincia, zona Valle del Secchia, un’attività è stata sottoposta a ispezione igienico-sanitaria, che ha portato all’emissione di una diffida nei confronti del legale rappresentante per la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo aziendale conforme ai principi H.a.c.c.p., vale a dire l’insieme di misure necessarie a garantire la sicurezza alimentare, che le attività con servizio di somministrazione sono tenute a rispettare.