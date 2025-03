"Sicurezza? È il governo a restare immobile. Il resto è speculazione"

"L’unica certezza che oggi abbiamo in fatto di sicurezza è che il governo in due anni non è stato in grado di garantirla ai suoi cittadini ed anzi, non ha saputo evitare il drastico peggioramento della situazione". Così i sindaci dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza replicano alla minoranza, che in una nota ha accusato la giunta di immobilismo riguardo i provvedimenti per contrastare episodi di criminalità, dal mancato potenziamento delle forze di polizia locale ai ritardi nell’installazione di videosorveglianza. "Che la prevenzione del crimine ed il contrasto ai reati sia una competenza prevalente dello Stato che la esercita attraverso le forze dell’ordine è un fatto fuori di discussione aggiungono" dicono i sindaci. Vale per la dotazione organica dei carabinieri in Val d’Enza, "pari o forse inferiore a quella degli anni ‘60", o anche per "la richiesta da tempo avanzata di avere un presidio fisso al casello Terre di Canossa", di cui non si è fatto nulla.

"Occorre fare un po’ d’ordine – sottolineano i primi cittadini –. Nessun ritardo per il progetto di potenziamento della rete di videosorveglianza imputabile all’unione si è ad oggi verificato: i lavori previsti per oltre 400mila euro di cui la metà a carico dei Comuni si stanno svolgendo regolarmente". Allo stesso modo avanza puntuale "il processo di assunzione di nuovi agenti della polizia locale che, vale la pena di ricordarlo, supportano ed integrano le forze dell’ordine senza com’è giusto che sia. Si aggiunge a questo impegno il lavoro che molti territori stanno facendo di implementazione del controllo di vicinato". Un ultimo dato sui i controlli stradali dei carabinieri, "che negli ultimi tre anni sono passati da 3.556 a 5.261 e da 116 a 169 gli incidenti rilevati". La situazione – concludono – rimane complessa : proprio per questo sarebbe opportuno evitare di fare speculazioni".