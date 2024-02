"Sicurezza e legalità". L’incontro stasera al Binario 49

Stasera alle 21 al Binario 49 (in via Turri 49) l’evento promosso da Coalizione Civica con i sindaci Enrico Bini, Giuseppe Daviddi e Gianluca Paoli e i consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia. "Ogni persona ha diritto a vivere e lavorare in una comunità sicura, bisogna superare la visione di una parte politica per cui il problema sicurezza a Reggio non esiste e l’altra per cui non bisogna uscire di casa, il tema va affrontato con oggettività e dobbiamo parlare di infiltrazioni mafiose e degli ecoreati" dicono gli organizzatori. Modera la vicecaposervizio del Carlino Reggio, Benedetta Salsi.