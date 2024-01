Sicurezza e mafia, assemblea con i cittadini

Assemblea in stazione per parlare di sicurezza e mafia: si terrà il 6 febbraio alle 21 al Binario 49 (via Tutti 49) ed è promossa dai civici con i sindaci Bini, Daviddi, Paoli e i consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia. "Ogni persona ha diritto a vivere e lavorare in una comunità sicura e per questo la legalità va riaffermata senza titubanze. Bisogna superare la visione di una parte politica per cui il problema sicurezza a Reggio non esiste e l’altra per cui non bisogna uscire di casa". Per gli organizzatori dell’iniziativa, il tema "va affrontato con oggettività senza tifoserie e soprattutto dobbiamo parlare dell’infiltrazione mafiose e degli ecoreati". "In Emilia Romagna nel ‘22 ci sono stati 1.923 furti e 47 rapine ogni 100mila cittadini e siamo rispettivamente la terza e quinta regione più colpita in Italia e Reggio è una delle provincie più bersagliata", dicono citando il rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria curato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e Abi (Associazione bancaria italiana). Siamo poi preoccupati da un altro dato: l’aumento di questi comportamenti illegali in città ha portato nel 2023 ben 87.429 chiamate al 113 a Reggio". All’evento promosso da Coalizione Civica, Bagnolo Via e Noi per Casalgrande potranno partecipare e parlare tutti i cittadini.

Ci saranno i consiglieri di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli. Interverranno i sindaci Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti, Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande, e Gianluca Paoli, sindaco di Bagnolo in Piano. Per Reggio sarà presentata la proposta dell’Osservatorio della Legalità. L’evento sarà moderato da Benedetta Salsi, giornalista de Il Resto del Carlino. Ingresso libero ma si consiglia di prenotare il proprio posto scrivendo una mail a partecipa@coalizionecivica.re o a Vittorio su Whatsapp (345-1427955). "È necessaria l’implementazione di solide regole di controllo del territorio per proteggersi da infiltrazioni malavitose – dicono gli organizzatori –. La lotta contro la corruzione e le mafie è essenziale per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Un governo basato sulla legalità è il fondamento per un progresso sano e duraturo".