Sicurezza e mafia, il dibattito

Sicurezza e mafia in zona stazione. Se ne parlerà domani a Binario 49 in via Turri, a partire dalle 21. All’evento promosso da Coalizione Civica, Bagnolo Via e Noi per Casalgrande potranno partecipare e parlare tutti i cittadini in maniera libera. Saranno presenti i consiglieri di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli. Interverranno tre sindaci civici: Enrico Bini (foto), sindaco di Castelnovo Monti, Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande, e Gianluca Paoli, sindaco di Bagnolo in Piano. Amministratori impegnati sul tema legalità che presenteranno le buone pratiche messe in atto nei propri comuni e per Reggio Emilia sarà presentata la proposta dell’Osservatorio della Legalità. L’evento sarà moderato da Benedetta Salsi vicecapocronista de Il Resto del Carlino. L’ingresso e libero ma consigliamo di prenotare il proprio posto scrivendo a partecipa@coalizionecivica.re o al 345 142 7955