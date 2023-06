Sicurezza, esame superato "In campo 500 uomini"

Tre giorni ad alta tensione, quelli dello scorso weekend, con le forze di polizia impegnate su eventi delicati e di portata nazionale: i due concerti di Zucchero all’Arena (venerdì e sabato) e la sfida-salvezza di serie A Spezia- Verona, al Mapei Stadium (domenica).

Questore Giuseppe Ferrari, esame superato?

"Decisamente. Sono molto soddisfatto, abbiamo avuto risultati positivi su entrambi i fronti".

Come vi siete preparati?

"Per i concerti all’Arena soprattutto sulla base delle esperienze dello scorso anno. Con migliaia di persone in arrivo, il lavoro da fare in fase preparatoria è notevole. Ma tutto è andato bene e anche il deflusso è stato ordinato e senza intoppi".

Poi però è arrivato l’annuncio della partita...

"Sì, con pochissimo preavviso. Una partita con un’alta importanza sportiva e con due tifoserie contrapposte da marcata rivalità. E contrapposte anche alla tifoseria reggiana. Un servizio molto molto delicato".

Ci sono state frizioni?

"Soltanto un episodio, attorno alle 18, con un tifoso reggiano è passato di fianco a tifosi veronese e si è creato un parapiglia, subito risolto però. È stato determinante aver predisposto itinerari diversificati per veronesi e spezzini. Non si sono mai incontrati, avevano anche parcheggi separati".

A posteriori le scelte fatte (chiudere I Petali e l’Aquatico, ad esempio) si sono rivelate necessarie?

"Sì, era tutto molto ordinato e non c’era altro pubblico, altre persone, altrimenti sarebbe stato difficile scindere le tifoserie dai passanti. È stato un sacrificio giustificato da esigenze di ordine pubblico. Anche aver predisposto una capienza ridotta (con 15mila biglietti in vendita) per separare in maniera evidente le due tifoserie è stato indispensabile, come quello di vendere i tagliandi solo ai residenti in Veneto e Liguria, muniti di tessera del tifoso".

Quanti uomini sono scesi in campo?

"Circa 500 uomini, fra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale; c’era anche un elicottero per visionare l’area in notturna. Più circa 500 steward allo stadio. Devo riconoscere il grande impegno che è stato profuso dai miei funzionari e dalle altre forze di polizia: grande collaborazione e sinergia fra tutti che caratterizza davvero Reggio Emilia. Qui si fa squadra. Sono particolarmente grato per la loro motivazione e lo spirito di servizio in questo momento. È stata una risposta eccezionale di fronte a eventi eccezionali".

Il weekend del 2425 giugno ci saranno Italia loves Romagna all’Arena e il Pride.

"Siamo pronti anche a quello. Sono occasioni importanti per la città, per farla crescere".

Benedetta Salsi