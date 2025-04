Sicurezza,. FdI attacca:: "Pd inerte"

Fratelli d’Italia di Reggio denuncia il Pd per la risposta "sconcertante" all’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare sul progetto ‘Urban Hub’. Il Pd ha respinto l’urgenza dichiarando: "Non siamo d’accordo nel dire che la zona dell’esagono debba essere messa in sicurezza con tutte le forze dell’ordine possibili immaginabili, la sicurezza deriva anche dalle attività promosse in centro".

"Il nostro ordine del giorno denuncia una realtà innegabile – dice il capogruppo Cristian Paglialonga –: il progetto ‘Urban Hub’, presentato come un presidio di prossimità e un punto di aggregazione, non potrà mai funzionare se il contesto urbano resta ostaggio della criminalità. Nelle ultime settimane, un uomo armato di coltello ha aggredito studenti in pieno giorno, un altro è stato rapinato alla stazione davanti ai compagni di scuola, mentre spaccio e bivacchi dilagano nelle piazze e nelle vie pedonali. Chi avrà il coraggio di venire a vivere il centro storico, se i reggiani sono continuamente minacciati dalle bande che scorrazzano indisturbate per il centro storico?".

"Il centro storico – rincara la dose il consigliere Lorenzo Melioli – non può essere lasciato in balia di un PD che minimizza i problemi e scarica le responsabilità".