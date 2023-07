"Sicurezza garantita" Applauso del prefetto "Frutto di mesi di lavoro in sinergia con la città"

Un concerto di portata internazionale, come quello andato in scena sabato alla Rcf Arena, aveva bisogno di un’importante sinergia a livello di sicurezza, una squadra che fosse all’altezza dell’evento, e così è stato. A complimentarsi con tutti gli attori istituzionali, 48 ore dopo la fine della musica, è il prefetto Maria Rita Cocciufa. Che spiega nel dettaglio le attività preparatorie coordinate in prefettura, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono stati ben 500 gli addetti della sicurezza al lavoro che dalle 8 fino alle 24 del giorno dello show hanno lavorato duramente sotto diversi aspetti: dal deflusso del traffico dei pullman (500), alla distribuzione dell’acqua, con oltre 50 bancali a disposizione per un totale di 75 mila bottigliette a disposizione. Non è da dimenticare nemmeno il contributo dei volontari, ben 700 persone provenienti da diverse associazioni. Va sottolineato, però, anche il lavoro della polizia stradale, che unitamente alle unità della Polizia locale ha assicurato la gestione molto complessa della viabilità. In questo senso, il prefetto ha tenuto a dire la propria: "Affinché un evento della portata del concerto di Harry Styles, nota rockstar internazionale che ha coinvolto circa 103 mila spettatori, si svolgesse senza problemi e nella massima regolarità, è stato necessario l’apporto di tante amministrazioni diverse, che ringrazio personalmente perché, dopo mesi di lavoro, possiamo dire che tutto ha funzionato per il meglio".

Il tutto grazie alla partecipazione e al lavoro congiunto dei vertici della polizia, del sindaco Luca Vecchi, del presidente della provincia Giorgio Zanni, così come di numerosi portatori di interesse. Gli aspetti legati all’ordine e alla sicurezza pubblica sono stati gestiti con grande sapienza tecnica dal questore Giuseppe Maggese, dal personale della polizia locale e di stato, dell’arma dei carabinieri e dalla guardia di finanza.

Di fondamentale importanza è stato anche l’intervento dei vigili del fuoco, dell’Ausl, della protezione civile, della croce rossa e degli stessi organizzatori della manifestazione per garantire l’incolumità delle persone. Non è stato certamente un lavoro semplice, soprattutto considerando il fatto che l’assistenza necessaria assicurata al pubblico non solo è cominciata molto prima dell’evento (alcuni fans sono infatti giunti sul luogo con diversi giorni d’anticipo), ma si è anche protratta per tutta la durata dello stesso concerto fino al completo deflusso degli spettatori al di fuori dell’Arena.

Lorenzo Zamana