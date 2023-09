"Sicurezza idraulica davanti ai grandi cambiamenti climatici, per noi della Lista n. 1 significa governare per ridurre il rischio di alluvioni e aumentare il beneficio ambientale per tutto il territorio". Ugo Franceschini (foto), consigliere della Bonifica dell’Emilia Centrale, ricandidato con il simbolo che unisce Cia, Coldiretti, Lapam Confartigianato e Legacoop, rivendica per la Lista 1 una visione programmatica, al di là dei personalismi: "La foga elettorale – ammonisce – non deve offuscare gli obiettivi. Lavoreremo anche per promuovere l’impiego di nuove tecnologie, limitare la dispersione e garantire una migliore distribuzione delle acque, rendendole disponibili anche in primavera per contenere i danni da gelate". A Reggio, aggiunge Alessandro Corchia (Coldiretti), "non si può prescindere dalla realizzazione di una diga in Val d’Enza in tempi brevi. Intanto la carenza idrica non scompare per magia: il termine ‘laghetti’, più volte strumentalizzato, contenuto nel piano nazionale di Anbi e Coldiretti, indica soluzioni per aree dove non è possibile costruire grandi invasi".