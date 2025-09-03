Sicurezza idraulica del territorio: "Opere essenziali contro le piene"

Passa anche da infrastrutture e casse di espansione la sicurezza idraulica di un territorio, con la possibilità di far fronte alle piene, ma anche di trattenere risorsa idrica per i periodi di siccità. Ieri si è svolto un sopralluogo di tecnici e autorità in due cantieri della Bonifica dell’Emilia Centrale, partendo dalla cassa di espansione del cavo Bondeno, alla periferia nord di Novellara, arrivando alla Traversa di Cerezzola, a Canossa.

"Due opere idrauliche essenziali per il comprensorio gestito dalla nostra bonifica. Si tratta di opere importanti per la prevenzione del pericolo di piene – sottolinea Lorenzo Catellani, presidente del Consorzio di bonifica – ma anche per l’approvvigionamento idrico".

"Il personale del Consorzio sta lavorando con il massimo impegno, affrontando anche le difficoltà legate ai cambiamenti climatici che, in più di un’occasione, hanno causato rallentamenti ai lavori. Siamo fiduciosi di riuscire, nel primo semestre 2026, a completare queste infrastrutture, rispettando il cronoprogramma di entrambi i cantieri", precisa il direttore della Bonifica, Domenico Turazza. Ieri le autorità comunali, con l’assessore regionale Alessio Mammi, hanno visitato i cantieri.

A Novellara presente il sindaco Simone Zarantonello, il quale ha sottolineato la valenza di un’opera idraulica attesa da oltre tre decenni.

"Stiamo continuando a progettare e investire nel Reggiano con il Consorzio di Bonifica per garantire opere per la sicurezza del territorio e completare progetti che servono a tenere l’acqua quando c’è per poterla usare quando serve", le parole dell’assessore Mammi.

"Investire 26 milioni di euro in opere idriche e irrigue significa portare a compimento un investimento importante per il futuro dell’agricoltura e dell’agroalimentare della nostra provincia e sostenere le imprese agricole che ogni giorno producono cibo, tutelando l’approvvigionamento alimentare di qualità", ha aggiunto l’amministratore regionale.

La cassa di espansione sul cavo Bondeno sarà utile per l’approvvigionamento idrico di un bacino agricolo di diecimila ettari e sarà anche un’oasi per la tutela di habitat e di specie animali e vegetali autoctone. I lavori sono partiti nel luglio 2023 e termineranno nel 2026. L’attività di cantiere è stata notevolmente rallentata dalle abbondanti piogge degli ultimi mesi. Sarà in grado di stoccare nella cassa un milione di metri cubi d’acqua, mentre per usi irrigui avrà a disposizione circa 500 mila metri cubi.

E si avvia verso le fasi finali anche il cantiere per la rifunzionalizzazione della Traversa sul torrente Enza, in località Cerezzola, tra Canossa e Neviano degli Arduini. I lavori – finanziati dal Ministero delle Infrastrutture per oltre 16 milioni di euro – sono iniziati nel gennaio 2024 e termineranno l’anno prossimo. Il progetto prevede la messa in sicurezza strutturale ed idraulica, l’ammodernamento dei manufatti esistenti in corrispondenza della Traversa esistente e la rifunzionalizzazione ed efficientamento del nodo idraulico con la creazione di una volumetria di invaso a monte della Traversa. Il volume massimo invasabile totale è pari a 106 mila metri cubi d’acqua. I lavori metteranno in sicurezza i fabbricati limitrofi alla Traversa e l’ex Statale 513 in caso di piene dell’Enza.