Sicurezza idrica: completati due interventi da 120mila euro

Conclusi in questi giorni i lavori per la prevenzione del rischio idraulico, realizzati sul territorio del Comune di Vezzano sul Crostolo dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, per un investimento complessivo di 120mila euro. Nel tratto canalizzato del torrente Crostolo, tra via Lupo e la località Casoletta e del rio Orgolati, taglio selettivo della vegetazione secca o deperita nonché la raccolta del materiale già caduto nell’alveo che rischiava di impedire il corretto deflusso delle acque. Il secondo intervento ha riguardato invece il torrente Cesolla, nel tratto tra via del Vallo fino a località Molino di Travaglioli, dove sono state realizzate opere per la difesa delle sponde e per il ripristino della funzionalità di opere idrauliche danneggiate. Interventi "necessari visti gli eventi meteorologici che hanno colpito il nord Italia – ha dichiarato l’Assessore al patrimonio e alle opere pubbliche Mauro Lugarini – Come Amministrazione siamo grati della preziosa sinergia con l’Agenzia perché consente ad un comune di piccole dimensioni come il nostro, di eseguire interventi di prevenzione territoriale".

s.b.