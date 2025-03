Sicurezza, il sindaco Cortenova: "In un anno importanti miglioramenti"

Violente liti e risse in piazza, furti, vandalismi a strutture pubbliche e private… Episodi di cui si parla con evidente preoccupazione tra i cittadini di Bagnolo. Ma dal municipio si dicono convinti che la situazione in fatto di sicurezza sia migliorata negli ultimi tempi.

"In nove mesi – sostiene il sindaco Pietro Cortenova – abbiamo avuto risultati importanti. Come il potenziamento della polizia locale, che oggi ha finalmente più agenti sul territorio e il cui impegno va sottolineato. E poi l’installazione di sistemi di allarme nelle scuole del paese e negli impianti sportivi (che hanno ridotto a zero i furti), il completamento dell’illuminazione al Parco Europa, che invece era stato lasciato per mesi al buio dalla precedente amministrazione, l’investimento di ventiseimila euro in videosorveglianza dopo anni di scarsa manutenzione che avevano lasciato molte telecamere inutilizzabili".

Secondo il primo cittadino bagnolese, un anno fa la situazione sarebbe stata ben diversa: "Episodi di microcriminalità, furti con spaccate e criticità nella gestione della polizia locale, che attraversava un periodo di forte tensione sindacale, un accoltellamento nel Parco Europa…", dichiara il sindaco. Infine, rivolto alle opposizioni consiliari: "La sicurezza è una priorità che va affrontata con serietà e azioni concrete, evitando di alimentare allarmismi e paure ingiustificate".