Sicurezza, la paura cresce. Truffe e furti in aumento

Risultano essere in aumento i reati nella Bassa. Un dato che emerge dai numeri ufficiali forniti l’altra sera nel salone del centro sociale Primo Maggio di Guastalla, nell’incontro sulla sicurezza che ha visto l’intervento del sindaco Paolo Dallasta, ma soprattutto quello dei vertici delle forze dell’ordine locali: carabinieri, polizia locale, polizia stradale e guardia di finanza.

Nella sola Guastalla i furti sono aumentati: dai 220 del 2022 a 247 l’anno successivo e 254 nel 2024. Per le truffe si è passati dalle 40 del 2022 alle 55 del 2024, comprese quelle online, che sono in netto aumento. I danneggiamenti sono stati 89 l’anno scorso, con un aumento rispetto al 2023 per effetto dell’azione di un uomo autore di numerosi vandalismi alle auto in una sola notte.

Le rapine sono passate da un solo caso del 2023 ai sette episodi del 2024, dovuti soprattutto a un incremento di casi che coinvolgono minorenni. Per lesioni e percosse si registra un aumento: dai 17 casi del 2022 ai 21 del 2024. Ovviamente si parla solo di episodi formalmente denunciati, con i numeri ufficiali che non tengono conto dei numerosi reati, soprattutto furti minori o tentati furti, che si verificano quasi ogni giorno e che non finiscono nelle statistiche ufficiali.

Nonostante l’impegno di istituzioni e cittadini, rimane preoccupante il fenomeno della violenze alle donne: 89 i codici rossi nel 2024. Quest’anno si era partiti con pochi casi, ma nelle ultime settimane il dato sembra aumentare in modo notevole. Segno che è necessario aumentare l’impegno contro questo fenomeno.

Antonio Lecci