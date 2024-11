Sicurezza lungo i torrenti: al lavoro su Fiumicello, Campola e Crostolo

Continuano nel comune di Vezzano gli interventi dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione. Quest’estate i lavori avevano riguardato il Rio Fiumicello a La Vecchia dove la piena del corso d’acqua aveva provocato danneggiamenti alla strada per Pollecchia. "Siamo molto grati all’Agenzia – dice il vicesindaco Mauro Lugarini – per gli interventi sui corsi dei torrenti: sia quelli realizzati in urgenza sul Fiumicello che quelli messi in campo nei mesi successivi sul Campola e Crostolo". In queste settimane sono in fase di ultimazione le opere lungo il Campola e sono iniziati quelli nel Crostolo. I lavori consistono nella rimozione del materiale secco portato dalla piena, risagomatura delle sponde e movimentazione del materiale inerte solido, fino al taglio della vegetazione. A protezione di alcune abitazioni particolarmente esposte sono stati posizionati massi ciclopici per la messa in sicurezza. Diversi gli interventi programmati tra la fine del 2024 e il 2025.

m. b.