Sicurezza, Malavasi:: "Subito una Tenenza dei carabinieri"

Un’interrogazione al Ministro dell’Interno per chiedere l’istituzione della tenenza dei carabinieri e maggiori risorse di forze dell’ordine sul territorio di Correggio. È stata presentata dalla parlamentare Pd, Ilenia Malavasi, che di Correggio è stata assessore e sindaco. La stessa proposta viene ripetuta ormai da parecchi anni, anche dalle forze politiche di centrodestra. Senza però riscontri positivi. E ora che, grazie soprattutto alle puntuali segnalazioni dei cittadini, emerge un preoccupante sviluppo di furti, truffe e reati vari, il problema sicurezza torna d’attualità.

"La Tenenza – dice la Malavasi – consentirebbe maggiori risorse, dando seguito alla richiesta già reiterata più volte nel corso degli anni. L’intero territorio dispone di poche pattuglie operative, soprattutto di notte. È urgente, dunque, che il Governo batta un colpo". Pur se una carenza di organico si evidenzia pure nella polizia locale, la cui competenza è delle amministrazioni pubbliche locali. Ed è dimostrato che i tanti sbandierati sforzi per potenziale la videosorveglianza non sembrano dare i risultati sperati in termini di sicurezza.