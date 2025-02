Sicurezza: "Meglio controllare anziché reprimere"

Le città stanno cambiando sotto i nostri occhi, un processo inarrestabile, come ricorda Gian Guido Nobili dicendo "Siamo in contesti urbani complessi". Perciò il convegno al centro Malaguzzi dal titolo ‘La Sicurezza Urbana e le sfide delle città invisibili’, promosso da Fisu, Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, insieme al nostro Comune, è apparso fondamentale. Proprio per riflettere su spazi pubblici e periferie, ponendo attenzione al tema della sicurezza, in un’ottica integrata e di progettualità complessiva dei centri abitati.

"Dobbiamo uscire dalla spirale di zone rosse e insicurezza – apre sindaco Marco Massari –. Che la qualità di vita delle nostre città sia peggiorata è innegabile, lo testimoniano indicatori come piccola criminalità, di tipo predatorio, vandalismo, ma anche l’impatto del cambiamento climatico e un ambiente surriscaldato. Che si intreccia con una tenuta sociale in forte difficoltà. Un sommerso di instabilità e depressione, talvolta disperazione, che produce, fra gli effetti, un aumento della sfiducia nelle istituzioni".

A ciò si aggiunge, nota Massari, "una crisi economica che si abbatte su un ceto medio impoverito. Se non adeguatamente amministrate, le città invisibili rischiano di perdere il senso di comunità, relazioni e governabilità". Un problema non solo di ordine pubblico, sul quale va tenuta l’allerta alta, osservano sindaco e prefetto Maria Rita Cocciufa, che aggiunge "il concetto di sicurezza si lega a quello di bene comune. Non si tratta solo di reprimere, ma di controllare il territorio. Azione di cui stiamo monitorando gli effetti per capire come migliorare la qualità dell’intervento".

Temi oggetto dell’analisi di Alessandro Balducci, ordinario di Pianificazione e Politiche urbane del Politecnico di Milano, che nella modificazione del presente chiama in causa i modi di affrontare cambiamento climatico e salute: "C’è un’eccessiva timidezza nelle misure che le città stanno adottando. Con invisibile si intende ciò che non vediamo perché difficile da vedere, ma anche volutamente non visto o occultato perché affrontarlo richiederebbe scelte difficili e radicali".

Tra le vie d’uscita individuate dallo studioso, "occuparsi dei giovani, che significa concedere loro spazi di auto organizzazione, e investire nella cura dei luoghi e nel nostro legame con gli ecosistemi".

Ampio esame completato dalle posizioni di Gian Guido Nobili, coordinatore nazionale FISU, sull’introduzione dei criteri di prevenzione della criminalità e del disordine, quando parla di diagnosi, ricerca e formazione delle competenze quali chiavi per affrontare i problemi del territorio.

