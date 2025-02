Sicurezza, nascono i ’gruppi di vicinato’

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale di Casalgrande proporrà alcuni incontri per la costituzione di nuovi gruppi di controllo di vicinato. Per il Comune si tratta di uno strumento che ha una primaria finalità di prevenzione, presupponendo la partecipazione attiva di cittadini residenti in una determinata zona-area-quartiere con la fondamentale cooperazione e coordinamento con le forze dell’ordine. "Fare ‘controllo di vicinato’ – dice l’assessore alla sicurezza Marco Cassinadri – significa rafforzare ulteriormente il modello di collaborazione interistituzionale attraverso il quale le istituzioni pubbliche e soggetti privati pongono in essere attività idonee a fronteggiare fenomeni che turbano il vivere civile, generando nella collettività un profondo senso di insicurezza. Il tutto in un sistema di sicurezza integrato dove tutti i soggetti coinvolti fanno la loro parte".

Dopo una mappatura dei gruppi attualmente attivi sul territorio di Casalgrande, l’amministrazione sta programmando una serie di incontri dalla metà di marzo cui parteciperanno gli iscritti ai gruppi di controllo e anche i referenti delle forze dell’ordine. L’obiettivo è quello di "condividere con loro una metodologia organizzativa e di segnalazioni che mirino a prevenire e limitare la commissione di reati – rimarca Cassinadri –. Sempre ricordando che hanno essenzialmente compiti di osservazione e segnalazione". L’amministrazione cercherà di incentivare l’iscrizione e la costituzione di nuovi gruppi di controllo di vicinato per dare vita ad una rete territoriale il più possibile capillare con l’individuazione di uno o più coordinatori tra i cittadini delle aree interessate.

Per aderire o formare un gruppo di controllo di vicinato è sufficiente compilare la modulistica da richiedere all’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di Casalgrande in municipio.

Matteo Barca