Sicurezza negli ospedali Pronto intervento per i Tso e formazione al personale

Il tema della sicurezza nelle strutture sanitarie è stato al centro dell’incontro svolto ieri mattina in Prefettura a Reggio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione di sindaci e dirigenti dell’Azienda Usl. All’incontro ha preso parte pure un rappresentante dell’istituto di vigilanza che svolge il servizio di controllo e sicurezza negli ospedali reggiani. Il potenziamento della vigilanza è stato deciso dopo il grave episodio accaduto al pronto soccorso di Guastalla, con un paziente che nei giorni scorsi ha danneggiato apparecchiature sanitarie (nella foto), oltre a creare paura e tensione tra il personale in servizio, aumentando ulteriormente il senso di insicurezza tra gli operatori sanitari. Dopo quell’episodio, la richiesta – che era stata avanzata ormai da molto tempo dal personale sanitario – di potenziare la vigilanza notturna è stata finalmente esaudita, con una guardia armata che già dalla notte successiva è stato messo in servizio fisso nel turno serale e notturno al pronto soccorso della Bassa.

Nel corso dell’incontro di ieri, su indicazioni del prefetto Maria Rita Cocciufa, sono state concordate alcune misure per intensificare la sicurezza, con un rafforzamento della vigilanza delle forze dell’ordine, anche predisponendo dispositivi dinamici di pronto intervento in caso di situazioni che possono degenerare o costituire pericolo per il regolare svolgimento dell’attività sanitaria. La specifica collaborazione, già attiva, sarà ulteriormente potenziata tra la polizia locale e altre forze dell’ordine, anche in caso di Tso (trattamenti sanitari obbligatori) per patologie psichiatriche. Si pensa anche ad attività formativa del personale sanitario, oltre alle verifiche costanti dell’efficienza della videosorveglianza.

