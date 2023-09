Sicurezza nei parchi a Bagnolo: cittadini e politici chiedono risposte concrete

Il tema della sicurezza nei parchi pubblici e delle azioni delle baby gang a Bagnolo è un argomento già più volte affrontato dal Carlino. Da diversi cittadini arrivano sollecitazioni a intervenire per affrontare il fenomeno. E ora anche Antonio D’Apote (ex consigliere comunale) e Marco Signori (consigliere in carica) lanciano un appello al sindaco Gianluca Paoli. Chiedono "specifiche azioni di contrasto e di prevenzione, finchè siamo in tempo". D’Apote e Signori invitano ad agire "prima che qualche cittadino esasperato commetta uno sproposito e prima che i vandalismi e le molestie che da qualche tempo turbano la serenità del nostro Comune si sviluppino in forme più drammatiche". Questo anche con ordinanze specifiche e incontri pubblici rivolti a famiglie e giovani e poi "rafforzamento dell’organico della polizia locale, supporto ai carabinieri, potenziamento del controllo di vicinato e della videosorveglianza, accordi con associazioni d’arma".

a. le.