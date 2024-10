Sicurezza, nel Parco saranno installate le telecamere di sorveglianza

È passata all’unanimità, sia pur con qualche emendamento, la mozione sulla sicurezza e installazione di telecamere nel Parco della Divina Proporzione presentata dal gruppo di opposizione "Viviamo Montecchio". È avvenuto nel corso del Consiglio comunale di lunedì 30, che si è aperto con il sindaco Fausto Torelli che a nome di tutti i presenti ha manifestato cordoglio per il recente lutto che ha colpito Paolino Russo, capogruppo di "Bene Comune", e ha invitato ad osservare un minuto di silenzio. I primi tre punti all’ordine del giorno erano di natura finanziaria: il più importante era il Bilancio consolidato, presentato dall’assessore a bilancio e tributi Stefano Ferri. Il Comune come holding è titolare di quote in sei società ed enti, tra cui Iren, la più importante dal punto di vista economico anche per l’impatto che hanno i dividenti annuali sulle entrate correnti. "Il consolidato presenta un quadro di redditività, essendo tutte le partecipate in utile, e di buona salute finanziaria", ha fatto notare Ferri. Anche i tempi di pagamento "risultano adeguati ed in linea con le aspettative di mercato".

Il gruppo di maggioranza "Futura" ha presentato un odg nel quale esprime forte preoccupazione per la decisione del Governo di non rifinanziare il Fondo di sostegno alla locazione considerato l’effetto pesante che il taglio avrà sulle famiglie in difficoltà (a Montecchio oltre 100) Ne è sorto un vivace dibattito. "Il mancato rifinanziamento è stato deciso dai Governi Conte2 e Draghi, e prima ancora dai Governi Monti, Letta, Renzi… - ha detto Antonio Margini, di Viviamo - Meraviglia che l’ordine del giorno arrivi solo oggi in tutti i comuni della Val d’Enza a guida Pd. Pare probabile che l’iniziativa sia calata dall’alto per cercare di screditare il Governo in carica". La minoranza, nonostante la posizione critica, si è però astenuta. È stata anche discussa una mozione sulla sicurezza della scuola media Zannoni, sempre di "Viviamo". Si chiedeva l’intervento urgente per risolvere in modo definitivo le criticità denunciate dal Comitato genitori. Il vicesindaco ha detto che una ditta specializzata ha svolto un sopralluogo ed ha accertato l’ammaloramento di molti serramenti; altri andranno rimossi. Entro la settimana sarà consegnato il report, preliminare all’intervento di sostituzione. È poi uscita l’Ausl per verificare la salubrità degli ambienti. Torelli ha aggiunto che è pronto a far pagare la penale ai responsabili. Per questi motivi, la mozione è stata bocciata.

Il consigliere Rocca (Viviamo) commenta: "Spiace che la maggioranza non abbia seguito il nostro esempio, che responsabilmente ci siamo astenuti su un’iniziativa rivolta alle famiglie in difficoltà, pur non condividendone l’ impostazione", mentre il capogruppo Borghi ha sottolineato: "Il voto espresso dalla maggioranza è motivato da ragioni di pura convenienza politica, per tutelare l’immagine dell’amministrazione. È importante sottolineare che le problematiche relative agli infissi persistono da tempo. Nonostante ciò, prima della nostra mozione e degli articoli sulla stampa, nessuno aveva mostrato il dovuto interesse per la questione".

Francesca Chilloni