Sicurezza, s’infiamma la polemica. Il Pd accusa Pagliani, Fi il Comune

Botta e risposta tra il Pd e Forza Italia sul tema della sicurezza a Scandiano. Il capogruppo di minoranza Giuseppe Pagliani aveva già replicato a Federica Boni Iotti, presidente associazione commercianti.

Ieri, in una nota diffusa da Umberto Baroni, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha espresso "pieno sostegno all’associazione commercianti di Scandiano e alla sua presidente Federica Boni Iotti che con responsabilità e spirito costruttivo stanno lavorando insieme all’amministrazione comunale a progetti concreti per rafforzare l’attrattività e vivibilità del nostro centro storico. Riteniamo inaccettabile e irrispettoso il tentativo di Pagliani di strumentalizzare a fini politici un’iniziativa nata dal territorio e pensata per la comunità. Le parole con cui ha attaccato l’associazione, oltre a essere arroganti e fuori luogo, tradiscono un atteggiamento che non rispetta né il lavoro dei commercianti né il ruolo e impegno di una presidente donna".

Il Pd sostiene che Scandiano è una "città viva, sicura e attrattiva: i dati lo dimostrano così come lo testimoniano le tante iniziative che animano il nostro centro. Naturalmente episodi isolati di vandalismo destano preoccupazione e vanno affrontati con serietà ed è proprio questo il lavoro che l’associazione e amministrazione stanno portando avanti insieme".

Anche Alessandro Mattioli (coordinamento cittadino Forza Italia Scandiano) prende posizione, ma sul fronte opposto: "Ha dell’incredibile quanto accaduto a Scandiano in questi giorni. L’azione di sostegno pieno e supporto, sfociata in una positiva riflessione, all’iniziativa dei commercianti, intrapresa dal gruppo Uniti per Scandiano e dal suo capogruppo Giuseppe Pagliani, è stata sfruttata dall’associazione dei commercianti per fare speculazione suggerita e probabilmente stilata dall’amministrazione".

Per Mattioli quanto affermato dell’associazione "per voce della sua presidente, che non rappresenta di certo tutti i commercianti, è il perfetto contrario di quello che si sarebbe dovuto scrivere, ringraziando invece un gruppo civico e politico che si offre di sostenere a gran voce un’iniziativa (la vigilanza notturna, ndr) nata a seguito di toni ben più gravi sulla chat di un gruppo dei commercianti. E’ palese la presenza nascosta dell’amministrazione che, sulla sicurezza, nega l’evidenza".

Matteo Barca