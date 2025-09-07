Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Barista pestatoMiss ItaliaAlga tossica dove Tortellini halalSagre weekendChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaSicurezza, s’infiamma la polemica. Il Pd accusa Pagliani, Fi il Comune
7 set 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Sicurezza, s’infiamma la polemica. Il Pd accusa Pagliani, Fi il Comune

Sicurezza, s’infiamma la polemica. Il Pd accusa Pagliani, Fi il Comune

Il dem Baroni dà ragione all’Associazione Commercianti che aveva criticato l’esponente azzurro

Il dem Baroni dà ragione all’Associazione Commercianti che aveva criticato l’esponente azzurro

Il dem Baroni dà ragione all’Associazione Commercianti che aveva criticato l’esponente azzurro

Per approfondire:

Botta e risposta tra il Pd e Forza Italia sul tema della sicurezza a Scandiano. Il capogruppo di minoranza Giuseppe Pagliani aveva già replicato a Federica Boni Iotti, presidente associazione commercianti.

Ieri, in una nota diffusa da Umberto Baroni, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha espresso "pieno sostegno all’associazione commercianti di Scandiano e alla sua presidente Federica Boni Iotti che con responsabilità e spirito costruttivo stanno lavorando insieme all’amministrazione comunale a progetti concreti per rafforzare l’attrattività e vivibilità del nostro centro storico. Riteniamo inaccettabile e irrispettoso il tentativo di Pagliani di strumentalizzare a fini politici un’iniziativa nata dal territorio e pensata per la comunità. Le parole con cui ha attaccato l’associazione, oltre a essere arroganti e fuori luogo, tradiscono un atteggiamento che non rispetta né il lavoro dei commercianti né il ruolo e impegno di una presidente donna".

Il Pd sostiene che Scandiano è una "città viva, sicura e attrattiva: i dati lo dimostrano così come lo testimoniano le tante iniziative che animano il nostro centro. Naturalmente episodi isolati di vandalismo destano preoccupazione e vanno affrontati con serietà ed è proprio questo il lavoro che l’associazione e amministrazione stanno portando avanti insieme".

Anche Alessandro Mattioli (coordinamento cittadino Forza Italia Scandiano) prende posizione, ma sul fronte opposto: "Ha dell’incredibile quanto accaduto a Scandiano in questi giorni. L’azione di sostegno pieno e supporto, sfociata in una positiva riflessione, all’iniziativa dei commercianti, intrapresa dal gruppo Uniti per Scandiano e dal suo capogruppo Giuseppe Pagliani, è stata sfruttata dall’associazione dei commercianti per fare speculazione suggerita e probabilmente stilata dall’amministrazione".

Per Mattioli quanto affermato dell’associazione "per voce della sua presidente, che non rappresenta di certo tutti i commercianti, è il perfetto contrario di quello che si sarebbe dovuto scrivere, ringraziando invece un gruppo civico e politico che si offre di sostenere a gran voce un’iniziativa (la vigilanza notturna, ndr) nata a seguito di toni ben più gravi sulla chat di un gruppo dei commercianti. E’ palese la presenza nascosta dell’amministrazione che, sulla sicurezza, nega l’evidenza".

Matteo Barca

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Forza ItaliaPd