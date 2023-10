Sicurezza stradale a Bassa: i controlli per una maggiore sicurezza

Una giornata di controlli per la sicurezza stradale. È prevista per domani dalle 8 alle 17 con l’impegno del reparto di pronto intervento, infortunistica e presidi territoriali della polizia locale della Bassa Reggiana. Previsto l’impiego di otto agenti coordinati da un commissario, con accertamenti su auto e mezzi pesanti. Il comandante Francesco Crudo sottolinea come questa operazione "punti a verificare le condizioni psico-fisiche del conducenti, l’efficienza dei veicoli e reprimere i comportamenti scorretti tenuti da alcuni conducenti, che sono causa di distrazione e spesso alla base di incidenti stradali". Verranno svolti controlli approfonditi anche sui camion e sui tempi di guida e di riposo, a garanzia di una maggiore sicurezza della circolazione stradale. Anche la stanchezza rientra tra le cause di incidenti.