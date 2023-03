Sicurezza stradale, cantieri aperti Lavori all’incrocio con via Balduina

Un altro cantiere sta per essere avviato nella Bassa. Ai lavori in corso in via Ca de Frati a Rio Saliceto, infatti, si aggiungeranno anche gli interventi previsti per un miglioramento della viabilità e un aumento della sicurezza sulla Provinciale 30, all’altezza dell’incrocio con via Balduina, al confine con il territorio modenese e allo svincolo per la zona industriale riese.

Si tratta del frutto di un accordo stipulato dal Comune di Rio Saliceto con la Provincia e con il consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. Previsto anche un intervento all’incrocio di via Fossatelli. "Ma in quel caso – spiega il sindaco Lucio Malavasi – prima di definire il progetto esecutivo ci confronteremo con i cittadini residenti in quella zona, per poter trovare le soluzioni migliori, anche per limitare quanto più possibile gli eventuali disagi. E’ prevista anche una pista ciclopedonale che dal centro di Rio Saliceto porterà fino alle casse di espansione di Ca’ de Frati".

Il progetto viene finanziato da risorse del bilancio comunale, oltre che da fondi derivanti da introiti da sanzioni per inosservanza del codice stradale. "Questo dimostra che le multe non servono semplicemente ai Comuni per fare cassa – aggiunge il sindaco –, ma soprattutto per poter effettuare interventi per la tutela della sicurezza dei cittadini".

Antonio Lecci