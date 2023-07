Sicurezza stradale, distribuiti 800 depliant al casello autostradale

Sono stati oltre 800 i depliant sulla sicurezza stradale distribuiti davanti al casello autostradale di Reggio, in occasione del primo grande esodo vacanziero. A distribuirli i volontari dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale, che come ogni anno si sono fatti carico dell’iniziativa ’Vacanze coi fiocchi’. La campagna di sensibilizzazione - realizzata dal Centro Antartide di Bologna e patrocinata da numerosi enti fra i quali il la Camera dei Deputati e il Senato - vede da sempre la presenza dei volontari reggiani. Quest’anno il tema portante della campagna è stato uno spot dal messaggio molto chiaro: "Silenziamo il cellulare alla guida e accendiamo il buon umore". Diffusi anche decine di manuali per il trasporto dei bambini in auto.