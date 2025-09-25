Sicurezza stradale e legalità. La lezione del colonnello Regni

Una lezione su sicurezza stradale e legalità. L’ha tenuta il colonnello dei carabinieri in congedo Luigi Regni, a lungo al comando della Compagnia dell’Arma della Bassa Reggiana, invitato dal Lions Club Rocca Falcona di Fabbrico e dalla dirigente scolastica Patrizia Freddi per un incontro con studenti di terza media, negli istituti di Fabbrico e di Rolo.

Il colonnello Regni ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza quarantennale nell’Arma, in tema di giovani, ed alcune impressioni emerse in ambito scolastico, essendo sempre stato convinto dell’importanza di rivolgersi ai giovani. Immancabili le raccomandazioni sul rispetto delle regole, sulla civile convivenza, sulle regole da rispettare alla guida di biciclette e ciclomotori.

Gli studenti hanno dimostrato interesse e hanno posto domande, molto pertinenti, alle quali il relatore ha risposto richiamando anche esempi di vita vissuta. "Ritengo fondamentale il dialogo, l’ho sempre attuato in ambito familiare con i miei figli e spero lo seguano tutti i genitori. E’ un aspetto che ho sempre ritenuto determinante anche in ambito lavorativo, cosa che ho fatto con i miei collaboratori ed ancora più importante quello con i giovani", ha confidato Regni, sottolineando il necessario ruolo che pure la scuola viene ad avere nella crescita dei ragazzi. a. le.