"Sicurezza stradale sia prioritaria"

La sicurezza stradale e il miglioramento del trasporto pubblico sono due degli obiettivi futuri per Masone. "Questa frazione - dice Mario Baccarani - ha visto la popolazione crescere negli anni e bisognerebbe pensare diversamente il servizio di trasporto pubblico, che ora conta le solite fermate sulla via Emilia, molto rischiose; con la nascita della Cittadella dello sport, si potrebbe pensare ad una nuova fermata nel parcheggio di essa. Altro nodo importante è la sicurezza dell’incrocio sulla via Emilia con via Asseverati. Abbiamo il Centro Sociale Primavera, punto di aggregazione per la popolazione e riferimento della consulta. Altra realtà importante è la struttura delle ex scuole elementari, che ospita un centro diurno per diversamente abili".