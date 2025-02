Sicurezza stradale, tutti a lezione

Genitori sui banchi di scuola per un confronto con la polizia stradale per la sicurezza in strada. E’ terminato con successo il percorso che ha coinvolto oltre 350 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Sant’Ilario e delle scuole secondarie di Bagnolo. Sono stati organizzati momenti di confronto dedicati ai genitori per favorire un dialogo costruttivo e una restituzione dei contenuti appresi dai giovani nelle aule. I dirigenti scolastici, in sinergia con i formatori della polizia stradale, hanno ritenuto fondamentale estendere il lavoro educativo alla sfera familiare. I genitori, invitati ad aderire in presenza e online, hanno accolto con entusiasmo questa opportunità.

Molti i temi affrontati durante gli incontri tra cui l’uso consapevole del cellulare, il rispetto reciproco tra pedoni e veicoli durante l’attraversamento stradale, i rischi legati all’uso di dispositivi sonori come le cuffie durante la circolazione stradale, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’impatto negativo dell’uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, l’uso corretto e consapevole dei social. Gli studenti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa ponendo domande. Particolarmente apprezzata l’attività di immaginare e produrre lettere per un amico che mette in atto comportamenti pericolosi con l’intento di aiutarlo a capire il rischio.

m. b.