Sicurezza stradale, un nuovo spot

Un nuovo spot (per tv e radio) per sensibilizzare sulla sicurezza stradale. E’ l’iniziativa di Anas, Ministero dei Trasporti e polizia di Stato. Un messaggio che sarà diffuso pure dalla polizia reggiana. E’ rivolto in particolare ai giovani: vengono messi a confronto la condotta scorretta degli occupanti una vettura (uso del cellulare alla guida, realizzazione di video e foto, cintura di sicurezza non indossata) e quella corretta degli altri degli occupanti di una seconda auto. Solo questi ultimi giungeranno a destinazione. Il messaggio è chiaro: distrazione, uso smodato del telefono e dei social durante la guida sono gesti pericolosi per sé e per gli altri.