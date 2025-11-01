Sicurezza: successo per il corteo di via Mantova

Neanche il maltempo, ha fermato la manifestazione di civile protesta organizzata l’altra sera dal Comitato "Liberiamo via Mantova", che unisce cittadini di Sorbolo Levante di Brescello e Sorbolo-Mezzani, nel Parmense, che da tempo chiedono interventi per poter limitare l’impatto dell’intenso traffico sull’ex Statale 62 che unisce Parma a Brescello, fra caos nelle ore di punta e smog ad altissimo livello.

Un doppio corteo – partito da Sorbolo Mezzani e dalla piazza di Sorbolo Levante – con un centinaio di partecipanti insieme ad esponenti delle istituzioni locali. Si è protestato anche per la perdurante presenza di materiale che ostruisce in gran parte le arcate del ponte sull’Enza, riducendo così il deflusso dell’acqua, con potenziali rischi maggiori in caso di piene. Ma la rimozione del terreno sarebbe in ritardo a causa della richiesta di analisi dei sedimenti, che non ha permesso di eseguire subito le operazioni. Le stesse che ora, con la stagione piovosa e la possibilità di piene, non possono essere realizzate.

Il sindaco brescellese Carlo Fiumicino ha ringraziato i Comitati per la loro azione: "Siete un elemento positivo che ci infonde coraggio per proseguire nel cammino per arrivare a soluzioni adeguate. I due Comuni stanno collaborando da anni, si cammina insieme per poter dare un territorio migliore ai nostri figli e nipoti. I tempi non saranno brevi ma occorre non perdere la fiducia. Se ci arrendiamo queste risposte non arriveranno mai".

Antonio Lecci