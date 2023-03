Sicurezza sui bus, scintille Seta-Cgil

"Non esiste alcuna correlazione tra il corso di autodifesa e l’episodio avvenuto a Reggio lo scorso 16 marzo". Seta nel pomeriggio di ieri ha replicato a Marco Righi, segretario provinciale di Cgil Filt, che giovedì sera a Telereggio nel corso de ‘Il graffio’ aveva segnalato un episodio a suo dire paradossale dopo l’accoltellamento di una settimana fa sulla linea 5: "All’indomani, gli autisti, il personale viaggiante e i controllori di Seta hanno ricevuto tutti una mail in cui veniva proposto, sul tema della sicurezza, un corso di autodifesa. Io credo che siamo al paradosso. Siamo stati sorpresi in negativo – ha detto Righi – L’impressione è che il management di questa azienda sia fuori dalla realtà". La società che gestisce il trasporto pubblico locale di Reggio, Modena e Piacenza ha voluto immediatamente fare chiarezza: "Dallo scorso 3 marzo presso la sede di Modena è stata inaugurata una palestra aziendale. L’attivazione ha ricevuto una risposta ampiamente positiva da parte dei dipendenti, che hanno richiesto la possibilità di organizzare anche lezioni di fitness e di altre attività motorie connesse. Accogliendo tale sollecitazione, Seta ha contattato alcune associazioni sportive locali ricevendo varie proposte. Una di queste realtà ha proposto l’organizzazione di corsi di autodifesa personale, con particolare riferimento al personale femminile".