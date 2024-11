Sicurezza sul lavoro. Ecco il nuovo sportello

D’ora in poi aziende e imprese del territorio, in sinergia con Parma e Piacenza, avranno uno strumento in più a disposizione in materia di prevenzione agli incidenti sul lavoro. Attivo da alcune settimane, è stato infatti presentato ufficialmente ieri, in Prefettura, lo sportello sperimentale di orientamento e prima informazione in materia di sicurezza sul lavoro, aperto in ottobre nella sede reggiana della Camera di commercio dell’Emilia, in sede fisica tramite appuntamento e disponibile on line, e rivolto alle neo-imprese reggiane, parmensi e piacentine, promosso dalla Camera di commercio dell’Emilia in collaborazione con i prefetti di Reggio, Parma (Garufi) e Piacenza (Ponta), ieri al tavolo. "Non ci sono soluzioni miracolistiche a fronte di una piaga sempre in crescita, e quando ci fermiamo un istante, pensando di avere risolto problemi, ecco nuove notizie a ricordarci che invece dobbiamo lavorare, ancora – apre Maria Rita Cocciufa, Prefetto di Reggio Emilia – il nostro è un territorio interessato dal problema, come le province vicine. Un anno fa ho cominciato a ragionare su questi temi con le altre parti, i controlli si fanno, ma non abbastanza, e c’è bisogno di una crescita di sensibilità degli imprenditori e dei lavoratori stessi".

Stefano Landi, presidente Camera di Commercio, osserva che "lo sportello nasce da una preziosa collaborazione delle tre prefetture con il nostro organo, col quale rappresentiamo gli imprenditori di Reggio, Parma e Piacenza, quindi oggi lo strumento è aperto. Noi ci rivolgiamo prevalentemente alle nuove imprese, in particolare sui tre settori più a rischio, ovvero edilizia, agricoltura e logistica". Sono questi infatti statisticamente gli ambiti in cui si verificano più incidenti, di qualsiasi entità. "Stiamo pensando anche, - prosegue presidente Landi - con la nostra Giunta, di aprire un analogo sportello nelle sedi di Parma e Piacenza, per essere più capillari".

Sono 570mila gli incidenti sul lavoro registrati nel 2023 in Italia. Landi da imprenditore rivela una particolare sensibilità al fenomeno, poiché, aggiunge, "mio padre morì cinquant’anni fa per un incidente sul lavoro, perciò mi tocca molto da vicino". L’accordo è stato raggiunto con tutti gli ordini professionali, sindacati e associazioni imprenditoriali. "Non molliamo la presa" - chiude Landi, che ha espresso la volontà di organizzare, oltre alla giornata sull’economia anche la giornata sulla sicurezza sul lavoro.