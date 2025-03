Sicurezza sul lavoro, lo sportello

Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha riunito in Prefettura i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali alla presenza del Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia. Quest’ultimo ha riferito in merito all’andamento dello Sportello sperimentale di orientamento e prima informazione in materia di sicurezza sul lavoro erogato, a partire dallo scorso mese di ottobre, dalla Camera di Commercio dell’Emilia. Dall’inizio del progetto, l’Ente camerale ha contattato, nelle tre province – Reggio Emilia, Parma e Piacenza – oltre 500 nuove imprese dei settori tradizionalmente più a rischio (edilizia, logistica, agricoltura) alle quali è stata trasmessa una nota informativa che evidenzia l’importanza delle conoscenze per la prevenzione degli infortuni.

Il numero di imprese che, di fatto, ha usufruito del servizio è ancora esiguo e, pertanto, il Prefetto ha ribadito "la necessità di proseguire la campagna di sensibilizzazione e informazione intrapresa anche valutando la possibilità di coinvolgere gli istituti scolastici e ha invitato ad inviare le comunicazioni della Camera di Commercio alle imprese dei settori avviate nell’anno 2024". Il prefetto ha ribadito come "il servizio abbia lo scopo di sostenere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo alle neo-imprese operanti in settori a elevato rischio infortuni, il supporto di professionisti che siano in grado di delineare la normativa di settore e agevolare la conoscenza delle buone pratiche per la prevenzione di infortuni sul lavoro". In occasione dell’incontro è stata preannunciata la costituzione in Prefettura di un ‘osservatori’ sugli infortuni sul lavoro, del quale faranno parte la C.C.I.A.A., le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.