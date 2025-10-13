Sicurezza sul lavoro, segnali positivi. A Reggio calano decessi e infortuni. L’Anmil: "Ma dobbiamo fare di più"

A Reggio calano le morti bianche, così come sia le denunce degli infortuni sul lavoro sia le malattie professionali. Un barlume di speranza si accende nel report fornito dall’Anmil, l’associazione mutilati e invalidi, protagonista ieri a Parma dove si è tenuta la 75ª giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Dai numeri elaborati dall’Inail, nella nostra provincia si sono registrati tre morti nel 2025, la metà rispetto all’anno scorso. Assieme a Ravenna (tre decessi) e Rimini (zero), siamo il territorio col dato più basso in regione, un quadro che vede il trend nazionale attestarsi sulle stesse tragiche cifre (681 quest’anno, 680 nel 2024). Diminuiscono anche gli infortuni totali denunciati: nel reggiano, si registra il -3,9% (5.911 nel 2025 contro i 6.148 dell’anno passato): anche in questo caso, ci attestiamo tra le statistiche più basse dell’Emilia-Romagna assieme a Parma (-3,4%) e Rimini (-4,1%).

Un altro miglioramento, infine, si evidenzia nella denuncia delle malattie professionali: i casi a Reggio e provincia si attestano a 821 nel 2025 contro le 932 del 2024, con una variazione del -11,9%; in regione, solo Modena ha avuto il calo maggiore col -17,4%, mentre il trend italiano è del +8,9%. Certo, non bisogna dimenticare che questi sono dati basati sulle denunce, quando invece purtroppo c’è ancora un mondo sommerso tra lavoro in nero e caporalato. Così come è necessario affermare che, seppur i dati siano incoraggianti, "anche una sola morte sul lavoro è sempre di troppo", come dice Manuela Rosaria Praticò, presidente di Anmil Reggio, protagonista nella cerimonia di ieri nella città ducale. In prima persona ha infatti raccontato la sua storia. "Era il 2013, da impiegata lavoravo in un’azienda di riciclaggio plastiche e sono stata letteralmente asfaltata da un muletto. Sono arrivata in ospedale con entrambe le gambe da amputare, ne hanno salvata una e l’altra, la destra, me l’hanno tagliata. Quest’anno ho scelto di espormi in prima persona, condividendo la mia storia: un incidente che mi ha segnato profondamente e che potrebbe accadere a chiunque. Mi reputo “fortunata“: dopo tre mesi sono potuta tornare a casa, anche se con una gamba in meno. Ma ci sono troppe persone che escono al mattino per lavorare e non fanno più ritorno. È per loro che dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce. È per loro che bisogna agire".

La presidente reggiana poi fa un distinguo sui dati Inail: "Ci sono tanti numeri che non rientrano nelle casistiche o che non vengono comunicati come gli incidenti in itinere (durante il tragitto casa-lavoro o viceversa, ndr). Le statistiche dell’Osservatorio infatti sono più alte". Tuttavia plaude ai miglioramenti: "A Reggio devo dire che l’attenzione alla sicurezza non manca. Noi continuiamo ad andare nelle aziende e tante ci chiedono di portare le nostre testimonianze, soprattutto nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, nei quali si riscontrano il maggior numero di infortuni. Abbiamo fatto tanti incontri anche con il Prefetto e con l’Inail, siamo tutti d’accordo che, al di là dei numeri, dobbiamo e possiamo fare molto di più, parlando costantemente dei temi sulla sicurezza del lavoro. Un appello? Lo lancio ai lavoratori, non bisogna tacere se c’è qualcosa che non va nelle aziende o nei luoghi di lavoro. Questa strage deve finire e la giornata di oggi (ieri, ndr) appartiene a tutti i lavoratori presenti, futuri e pensionati del Paese e deve portare un grido unanime verso il cambiamento, pertanto non deve ridursi a una cerimonia rituale, deve rappresentare un appello collettivo al cambiamento e alla costruzione di un vero Stato sociale che tuteli tutti noi lavoratori. Le leggi ci sono, ma anche noi dobbiamo aiutare a farle rispettare e applicarle".

A Parma ieri sono stati anche consegnati brevetti e distintivi del lavoro a cinque invalidi reggiani: Ilario Battilocchi, Renato Dipietro, Giuseppina Liotta, Giuseppe Soncini e Singh Gurpreet.